Жена задержанного в Египте моряка рассказала, как «адвокат» вымогал деньги за его освобождение

Ранее стало известно, что в Египте арестовали турецкое судно с экипажем, в составе которого были пять российских моряков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Soeren Stache, ZB, Globallookpress

Лжеадвокат пытался выманить полторы тысячи долларов у жены российского моряка, который был задержан в Александрии. Женщина рассказала «Звезде» о том, как от нее хотели получить деньги якобы за освобождение и содержание моряков.

«Мы его так назвали...Он за свои услуги попросил плату в размере тысяча долларов, плюс пятьсот на содержание наших родных. Этому человеку уже объяснили популярно...что этого не следует больше делать», - сказала она.

Жена моряка пожаловалась на то, что семьям задержанных не удается получить информацию о об их состоянии.

«Мы до сих пор ей (информацией - Прим. ред.) не владеем. Мы не знаем что с ними, связи нет уже неделю. Уже пошла вторая неделя... Допуска к нашим морякам, к нашим родным нет. Не пускают ни представителей нашего консульства, ни адвоката. Ссылаются, что переводчика нет», - добавила женщина.

Ранее стало известно, что в Египте арестовали турецкое судно с экипажем, в составе которого были пять российских моряков. В Генеральном консульстве РФ в Александрии заявляют, в настоящий момент ведется работа по ситуации. Кроме того, в дипломатической миссии заявили, что к членам экипажа запросили консульский доступ.