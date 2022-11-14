В стране и мире Власти Харькова сообщили о повреждениях промышленного объекта после взрыва в городе Максим Крюков По предварительным данным, взрывы прозвучали в Индустриальном районе Харькова. © Фото: Peter Druk XinHua Globallookpress Читайте нас на: Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате обстрела города, по предварительным данным, был поврежден промышленный объект в Индустриальном районе. «Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно - промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», - написал градоначальник в своем Telegram-канале. Ранее в семи областях Украины объявили воздушную тревогу. Вой сирен слышен в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях страны. Также стало известно, что с 31 октября в Харьковской области введен особый режим подачи электроэнергии с отключениями света на три часа. Согласно заявлению главы областной военной администрации Олега Синегубова, всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая с 7.00 до 22.00. Экспертное мнение и аналитика