В стране и мире РФ запретила въезд Джиму Керри, внуку Бандеры и еще 98 гражданам Канады Анна Назайкина В пофамильном списке указаны политики, предприниматели, активисты националистических организаций, сотрудники структур, которые причастны к формированию агрессивного курса против России. © Фото: Famous, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: РФ запретила въезд актеру Джиму Керри, внуку Бандеры и еще 98 гражданам Канады, следует из сообщения, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел России. «В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж. Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», - заявили в МИД. В пофамильном списке указаны политики, предприниматели, активисты националистических организаций, сотрудники структур, которые причастны к формированию агрессивного курса против России. Ранее из сообщения, распространенного правительством Канады, стало известно, что Оттава дополнительно предоставит Киеву военную помощь на почти 374 миллиона долларов. Экспертное мнение и аналитика