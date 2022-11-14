Канада дополнительно предоставит Киеву военную помощь на почти 374 миллиона долларов

Следует отметить, что в обнародованном документе не указано, какая именно помощь будет оказываться Украине.

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Оттава предоставит Киеву дополнительную военную помощь, которая составит 500 миллионов канадских долларов (373,7 миллиона американских долларов). Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба главы правительства Джастина Трюдо.

«Сегодня на саммите "Группы двадцати" на Бали в Индонезии премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада дополнительно предоставит Украине военную помощь на 500 млн долларов», - сообщили в пресс-службе.

Следует отметить, что в обнародованном документе не указано, какая именно помощь будет оказываться Украине. Напомним, что с начала года военная поддержка Киеву со стороны Канады составила 750 миллионов долларов.

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, ряд западных стран ввели против Москвы экономические санкции. В их числе оказалась и Канада. Так, в середине октября страна ввела санкции против 34 физлиц, в том числе Владимира Мединского, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Тины Канделаки. Также рестрикции коснулись телеканала «Звезда».