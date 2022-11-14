Канада дополнительно предоставит Киеву военную помощь на почти 374 миллиона долларов
Оттава предоставит Киеву дополнительную военную помощь, которая составит 500 миллионов канадских долларов (373,7 миллиона американских долларов). Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба главы правительства Джастина Трюдо.
«Сегодня на саммите "Группы двадцати" на Бали в Индонезии премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада дополнительно предоставит Украине военную помощь на 500 млн долларов», - сообщили в пресс-службе.
Следует отметить, что в обнародованном документе не указано, какая именно помощь будет оказываться Украине. Напомним, что с начала года военная поддержка Киеву со стороны Канады составила 750 миллионов долларов.
После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, ряд западных стран ввели против Москвы экономические санкции. В их числе оказалась и Канада. Так, в середине октября страна ввела санкции против 34 физлиц, в том числе Владимира Мединского, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Тины Канделаки. Также рестрикции коснулись телеканала «Звезда».