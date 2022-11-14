Ракетный удар украинских боевиков повредил школу и жилые дома в пригороде Луганска

По селу Сабовка выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS.

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В селе Сабовка Луганской Народной Республике под обстрел украинских боевиков попали школа и несколько жилых домов. Они находятся на окраине населенного пункта.

В ходе атаки националистов были повреждены остекление и фасады строений. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, Сабовку обстреляли в воскресенье около десяти часов вечера. По селу били из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

О пострадавших не сообщается.