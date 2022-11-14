Ракетный удар украинских боевиков повредил школу и жилые дома в пригороде Луганска
По селу Сабовка выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS.
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
В селе Сабовка Луганской Народной Республике под обстрел украинских боевиков попали школа и несколько жилых домов. Они находятся на окраине населенного пункта.
В ходе атаки националистов были повреждены остекление и фасады строений. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, Сабовку обстреляли в воскресенье около десяти часов вечера. По селу били из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
О пострадавших не сообщается.