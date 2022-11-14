Губернатор Севастополя опубликовал фото найденного мертвого дельфина

В начале ноября владелец дельфинария выпустил в море четырех афалин. Было возбуждено уголовное дело.

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Тело дельфина обнаружено на пляже в районе села Осипенко. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В начале ноября владелец дельфинария выпустил в море четырех афалин. Кадры произошедшего были опубликованы в социальных сетях. Впоследствии началась спасательная операция, было возбуждено уголовное дело.

«По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырех афалин - Зоя... Как только будет считан чип - мы получим 100% подтверждение», - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что в настоящий момент на месте обнаружения мертвого дельфина работают сотрудники полиции, ветнадзора, специалисты Севприроднадзора, а также другие службы.

Губернатор Севастополя отметил, что на данный момент версия, что дельфинам будет сложно самостоятельно добывать пищу, подтверждается.

«Возможно, будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии», - добавил он.

Четвертого ноября были найдены тела двух дельфинов. Предполагалось, что это могут быть два из четырех выпущенных животных, однако эти данные не нашли подтверждения.