Эксперт оценил решение ЦБ вводить лимиты на выдачу банками потребкредитов

Экономист, аналитик Николай Кульбака прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что Центробанк с января 2022 года получает право на введение лимитов на выдачу банками и микрофинансовыми организациями потребкредитов и займов.

По словам эксперта, такое решение оправдано, потому что кредитная организация во время поиска прибыли может в любой момент не обратить внимания на риски какого-либо заемщика. Таким образом, банк может увеличить риски своего портфеля, что негативно на нем скажется.

«Здесь ситуация следующая. Дело в том, что идеальный банк - это банк, в который все деньги, которые ему приносят вкладчики, моментально выдаются другим в виде кредитов. Это такой идеальный банк. Но он абсолютно неустойчив. Ему нечем будет выдать деньги, если кто-то придет за ними из вкладчиков. Поэтому, чем более доходный бизнес у конкретного банка, тем более высокорискованный он будет», - объяснил Кульбака.

По словам экономиста, если какой-то из банков попадает в серьезную кризисную обстановку, то это отображается на всей банковской системе. Клиенты начинают забирать деньги из банков. В этом случае Центробанк в праве ограничить кредитные организации в данных действиях.

Ранее сообщалось, что регулятор будет иметь право вводить ограничения на долю высокорискованных потребительских кредитов в новых выдачах. Для банков предел будет устанавливаться с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа.