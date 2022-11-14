Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня»
Его получили жительница Ямала, а также супруга главы Чечни.
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Президент России впервые присвоил россиянкам звание «Мать-героиня». В том числе его удостоилась супруга главы Чечни Рамзана Кадырова.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Дехтяренко Ольге Ивановне, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кадыровой Медни Мусаевне, Чеченская Республика», - говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
В августе Путин утвердил учреждение звания «Мать-героиня». Оно может быть присуждено женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей. При присвоении звания женщина получает единовременную выплату в размере миллиона рублей.