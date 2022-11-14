В стране и мире Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня» Анна Касаткина Его получили жительница Ямала, а также супруга главы Чечни. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России впервые присвоил россиянкам звание «Мать-героиня». В том числе его удостоилась супруга главы Чечни Рамзана Кадырова. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Дехтяренко Ольге Ивановне, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кадыровой Медни Мусаевне, Чеченская Республика», - говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. В августе Путин утвердил учреждение звания «Мать-героиня». Оно может быть присуждено женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей. При присвоении звания женщина получает единовременную выплату в размере миллиона рублей. Экспертное мнение и аналитика