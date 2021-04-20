Путин подписал закон о штрафах за высадку детей-безбилетников из транспорта

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о санкциях за принудительную высадку детей-безбилетников из транспорта. Как сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, штраф для водителей и контролеров может составлять от 5 до 30 тысяч рублей.

«Мы считаем, что такое существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были - может заболеть или погибнуть», - заявлял ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

В соответствии с законом запрещено принудительно высаживать из транспорта детей с неоплаченным проездом, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.