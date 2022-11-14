В стране и мире В стране и мире В стране и мире

SANA: американские военные вывезли из Сирии в Ирак 76 цистерн с нефтью

Анна Касаткина
15:53 14.11.2022
Двумя днями ранее военнослужащие США также вывезли с сирийской территории 93 грузовика с нефтью и пшеницей.
SANA: американские военные вывезли из Сирии в Ирак 76 цистерн с нефтью
© Фото: IMAGO, Andreas Beil, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Военнослужащие США вывезли в Ирак из провинции Хасеке в САР очередную партию нефти. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, не менее 76 цистерн сирийской нефти были переправлены на американские военные базы на севере Ирака через контрольно-пропускной пункт «Эль-Махмудия». Агентство добавило, что в минувшую субботу, 12 ноября, военнослужащие США вывезли с сирийской территории как минимум 93 грузовика с нефтью и пшеницей.

Западная коалиция во главе с США оказывает поддержку курдским «Силам демократической Сирии» в провинциях Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке страны, напоминает ТАСС. По данным СМИ, коалиция содействует налаживанию нефтедобычи на ранее законсервированных скважинах автономной курдской администрацией для создания экономической базы за счет реализации ресурсов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:53 В стране и мире
Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов
16:18 В стране и мире
Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня»
16:07 Армия
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
15:53 В стране и мире
SANA: американские военные вывезли из Сирии в Ирак 76 цистерн с нефтью
15:18 Спорт
WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года и лишить ее олимпийского золота
Популярное
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.