SANA: американские военные вывезли из Сирии в Ирак 76 цистерн с нефтью

Двумя днями ранее военнослужащие США также вывезли с сирийской территории 93 грузовика с нефтью и пшеницей.

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Военнослужащие США вывезли в Ирак из провинции Хасеке в САР очередную партию нефти. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, не менее 76 цистерн сирийской нефти были переправлены на американские военные базы на севере Ирака через контрольно-пропускной пункт «Эль-Махмудия». Агентство добавило, что в минувшую субботу, 12 ноября, военнослужащие США вывезли с сирийской территории как минимум 93 грузовика с нефтью и пшеницей.

Западная коалиция во главе с США оказывает поддержку курдским «Силам демократической Сирии» в провинциях Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке страны, напоминает ТАСС. По данным СМИ, коалиция содействует налаживанию нефтедобычи на ранее законсервированных скважинах автономной курдской администрацией для создания экономической базы за счет реализации ресурсов.