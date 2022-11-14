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Modern Diplomacy: США используют опыт украинского кризиса для борьбы с Китаем

Ян Брацкий
12:30 14.11.2022
По мнению историка Эрика Зюсса, конечная цель Вашингтона - глобальное господство империи США.
Modern Diplomacy: США используют опыт украинского кризиса для борьбы с Китаем
© Фото: White House, GlobalLookPress
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Власти США используют марионеточные правительства для создания кризисных ситуаций. Об этом заявил историк Эрик Зюсс. По его мнению, Вашингтон намерен использовать конфликт на Украине для борьбы с Россией и Китаем.

«Власти США намерены переиграть Россию в украинском конфликте и использовать этот пример для укрепления альянсов Америки с вассалами - другими крупными морскими государствами, чтобы они присоединились к войне Америки за поглощение Тайваня. США намерены сначала победить Россию, прежде чем победить Китай - и тогда они будут контролировать мир, а ООН будет не более чем добродетельным международным разговорным форумом, не устанавливающим международные законы, а заменившим их американским "мировым порядком, основанным на правилах". Глобальное господство империи США - конечная цель», - написал историк для своей статьи в Modern Diplomacy.

В будущем, уверен Зюсс, США рассчитывают использовать силы союзной коалиции против Китая, как это происходит в отношении России сейчас.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Конечная цель операции - демилитаризация, денацификация Украины и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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