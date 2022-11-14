В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за сдачу в плен

Также предлагается лишать гражданства за самовольное оставление военной части или места службы, за симуляцию болезней для уклонения от службы, нарушение правил несения боевого дежурства, за уничтожение или повреждение военного имущества и за его утрату.

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В Государственную думу была внесена поправка к проекту закона о гражданстве, согласно которой за дезертирство, сдачу в плен и неисполнение приказа человек может быть лишен приобретенного российского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

Как утверждается, сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Григорий Карасин предлагают увеличить список правонарушений, за которые гражданство будет прекращено.

Кроме упомянутых выше преступлений, сенаторами предлагается лишать гражданства РФ за самовольное оставление военной части или места службы, за симуляцию болезней для уклонения от службы, нарушение правил несения боевого дежурства, за уничтожение или повреждение военного имущества и за его утрату.

В конце сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву.