ВРИО главы ЛНР Пасечник подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры региона

Процедура должна быть завершена не позже 12 января 2023 года.

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о ликвидации Генеральной прокуратуры.

Подобное решение принято в связи с вхождением ЛНР в состав России. Процедура должна быть завершена не позже 12 января 2023 года, говорится в тексте указа.

Также ликвидируется Министерство иностранных дел республики. Завершить процедуру ликвидации внешнеполитического ведомства необходимо не позднее июня следующего года.

Напомним, 27 сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России.

Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.