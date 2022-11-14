В ЛНР приступили к ликвидации министерства иностранных дел республики

Процедуру ликвидации поручено завершить не позднее 1 июня 2023 года.

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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник поручил ликвидировать Министерство иностранных дел Республики.

Соответствующий указ был подписан им еще 11 ноября, но опубликован только сегодня.

«Ликвидировать Министерство иностранных дел Луганской Народной Республики», - говорится в документе.

Также в указе сказано, что процедура ликвидации должна быть завершена не позднее июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Центральный банк рассматривает меры по упрощенному кредитованию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, 27 сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России.

Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.