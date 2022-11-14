В стране и мире «Ничего субстантивного»: Песков о возможных переговорах Путина и Макрона Иван Лебедянский Пресс-секретарь президента заявил, что в ближайшее время ни телефонный, ни личный контакт лидеров России и Франции не планируется. © Фото: Serge Kobo, Mpp, GlobalLookPress Читайте нас на: Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ближайшее время Владимир Путин не собирается проводить какие-либо переговоры с Эммануэлем Макроном. «Нет пока. Давно не было ничего субстантивного, какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами - Путиным и Макроном. Поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», - сказал он.

Ранее Макрон заявил о планах наращивать дипломатическое взаимодействие с Москвой для решения украинского кризиса. Говоря об этом, он подчеркнул, что необходимо продолжать вести диалог с Владимиром Путиным. Экспертное мнение и аналитика