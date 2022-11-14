Россия выделит 44 миллиарда рублей на расширение производства авиадвигателей

Как уточнил премьер-министр России Михаил Мишустин, речь идет о двигателях как для гражданских, так и для военно-транспортных самолетов.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении 44 миллиардов рублей на расширение производства авиационных двигателей.

«По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей федеральных средств», - заметил Мишустин в ходе совещания с заместителями.

Как добавил Михаил Мишустин, перед промышленностью поставлены четкие задачи. В течение двух лет необходимо выпустить около 50 двигателей ПД-8 для «Суперджетов», около 20 ПС-90А для среднемагистральных Ту-214, а также 14 двигателей ПД-14 для МС-21.

Мишустин подчеркнул, что одновременно надо выполнить все научно-исследовательские работы для двигателя большой тяги ПД-35. Причем сделать это необходимо до конца 2024 года.

Ранее премьер-министр России заявил, что не существует «малозначимых» вопросов в оснащении ВС РФ.