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В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеского склада военной техники под Херсоном

13:21 14.11.2022
Как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, украинский склад был уничтожен в районе населенного пункта Львово.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского склада вооружения и военной техники. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ», - заметил Конашенков. 

Уничтоженный склад врага вошел в список целей, пораженных или уничтоженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. 

В их ходе были поражены три пункта управления украинских боевиков. Они находились в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР) и Чернобаевка (Херсонская область). Огневому поражению подверглись и 54 украинских артиллерийских подразделения и другие войска в 174 районах.  

Удалось уничтожить две украинских радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Они находились в районах населенных пунктов Зеленый Гай в Харьковской области и Александро-Калиново на территории ДНР. 

Еще был уничтожен украинский радиолокатор ЗРК С-300, а также хранилище топлива для военной техники в районе Харькова. 

Игорь Конашенков озвучил и суточные итоги контрбатарейной борьбы. Было подавлено две украинские батареи РСЗО HIMARS и «Ольха». Они находились в районах населенных пунктов Кирпотино в Запорожской области и Борозенское в Херсонской области.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое (ЛНР), Валерьяновка, Евгеновка (ДНР), Бурчак (Запорожская область). Перехвату подверглись и три украинских реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Это произошло в районе населенного пункта Меловатка на территории ЛНР. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. Враг недосчитался 333 самолетов, 176 вертолетов, 2 504 беспилотников, 388 ЗРК, 6 593 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевой машины РСЗО, 3 577 орудий и минометов, а также 7 216 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков сообщил о провале атак украинских боевиков на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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