В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеского склада военной техники под Херсоном

Как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, украинский склад был уничтожен в районе населенного пункта Львово.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили об уничтожении украинского склада вооружения и военной техники. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ», - заметил Конашенков.

Уничтоженный склад врага вошел в список целей, пораженных или уничтоженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

В их ходе были поражены три пункта управления украинских боевиков. Они находились в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР) и Чернобаевка (Херсонская область). Огневому поражению подверглись и 54 украинских артиллерийских подразделения и другие войска в 174 районах.

Удалось уничтожить две украинских радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Они находились в районах населенных пунктов Зеленый Гай в Харьковской области и Александро-Калиново на территории ДНР.

Еще был уничтожен украинский радиолокатор ЗРК С-300, а также хранилище топлива для военной техники в районе Харькова.

Игорь Конашенков озвучил и суточные итоги контрбатарейной борьбы. Было подавлено две украинские батареи РСЗО HIMARS и «Ольха». Они находились в районах населенных пунктов Кирпотино в Запорожской области и Борозенское в Херсонской области.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое (ЛНР), Валерьяновка, Евгеновка (ДНР), Бурчак (Запорожская область). Перехвату подверглись и три украинских реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Это произошло в районе населенного пункта Меловатка на территории ЛНР.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. Враг недосчитался 333 самолетов, 176 вертолетов, 2 504 беспилотников, 388 ЗРК, 6 593 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевой машины РСЗО, 3 577 орудий и минометов, а также 7 216 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил о провале атак украинских боевиков на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов