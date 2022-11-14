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Зарыться в землю, применить «Ураганы»: кадры быта и боевой работы резервистов в зоне СВО

12:05 14.11.2022
Мобилизованные военнослужащие проходят службу в должностях водителей и техников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует кадры боевой работы и быта мобилизованных артиллеристов Центрального военного округа в зоне спецоперации.

В описании к видео сказано, что резервисты проходят службу в должностях водителей и техников. На кадрах видно, как живут военнослужащие и роют окопы. Они обеспечены всем необходимым. Имеются печка и спальные места, полевая кухня и баня. При этом вооружение и техника накрыты ветвями, листвой и маскировочными сетями, делается это, чтобы не быть замеченными противником.

Также показано, как военнослужащие выдвигаются в зону выполнения задач, заряжают пусковые установки РСЗО «Ураган» и ведут стрельбу по позициям противника.

Перед отправкой на фронт резервисты прошли обучение, восстановили навыки, прошли боевое слаживание на полигонах. У многих военнослужащих в спецоперации принимают участие родственники.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов снял эксклюзивный репортаж прямо из окопов во время боев на передовой на Запорожском направлении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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