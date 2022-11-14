Не считаясь с потерями: как украинские националисты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Подразделения Вооруженных сил РФ усиливают оборону и занимают выгодные рубежи на Запорожском направлении. Националисты заметно активизировались на этом участке и периодически пытаются прорваться, используя отряды диверсантов. Противника через поле не увидишь, но все видно с беспилотников.

«В основном как листва упала, начали активизироваться. "Птички" летают их. Они увидели, что вы приехали, и начали», - отметил боец добровольческого батальона «Шторм. Осетия» с позывным Кольцо.

Оборону на этих позициях держат бойцы одного из осетинских добровольческих батальонов «Шторм. Осетия». Это один из самых неспокойных участков Запорожского фронта, подобные стычки здесь происходят каждый день.

«Вчера зашли двое. Хотели зайти к нам в лесополосу два хорошо вооруженных диверсанта. Либо два, либо три, точно не помню. Точно не разглядел, был сумрак. У нас есть боевой товарищ, он раненый. Вовремя эвакуировали, оказали медицинскую помощь. У них гораздо серьезнее потери. У них два 200 (убитые. - Прим. ред.)», - рассказал боец добровольческого батальона.

Чуть позже командир показал журналистам «Звезды» кадры прошлой работы разведки и артиллерии. Вот разведчик обнаружил позицию противника. Меньше минуты - и над ней дым от удара миномета батальона «Шторм. Осетия». Вот украинский боевик вышел на дорогу, заметил дрон, но оператор продолжает работу. Коптер нестабилен, кадр дергается. Это работают средства радиоэлектронной борьбы врага. Оператор борется, продолжает наблюдать. Так ночью обнаружили крупную группу противника.

«Массированным огнем противник был уничтожен. Не менее 11 единиц техники сожжено, не менее 40 человек уничтожено», - рассказал боец добровольческого батальона «Шторм. Осетия» с позывным Титан.

На одном из самых неспокойных участков фронта постоянно слышна стрельба. Противник не оставляет попыток прорвать оборону.