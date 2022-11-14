Армия Армия Армия

Не считаясь с потерями: как украинские националисты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении

Владислав Кустов
09:48 14.11.2022
Националисты заметно активизировались на этом участке фронта и периодически пытаются прорваться, используя отряды диверсантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Подразделения Вооруженных сил РФ усиливают оборону и занимают выгодные рубежи на Запорожском направлении. Националисты заметно активизировались на этом участке и периодически пытаются прорваться, используя отряды диверсантов. Противника через поле не увидишь, но все видно с беспилотников.

«В основном как листва упала, начали активизироваться. "Птички" летают их. Они увидели, что вы приехали, и начали», - отметил боец добровольческого батальона «Шторм. Осетия» с позывным Кольцо.

Оборону на этих позициях держат бойцы одного из осетинских добровольческих батальонов «Шторм. Осетия». Это один из самых неспокойных участков Запорожского фронта, подобные стычки здесь происходят каждый день.

«Вчера зашли двое. Хотели зайти к нам в лесополосу два хорошо вооруженных диверсанта. Либо два, либо три, точно не помню. Точно не разглядел, был сумрак. У нас есть боевой товарищ, он раненый. Вовремя эвакуировали, оказали медицинскую помощь. У них гораздо серьезнее потери. У них два 200 (убитые. - Прим. ред.)», - рассказал боец добровольческого батальона.

Чуть позже командир показал журналистам «Звезды» кадры прошлой работы разведки и артиллерии. Вот разведчик обнаружил позицию противника. Меньше минуты - и над ней дым от удара миномета батальона «Шторм. Осетия». Вот украинский боевик вышел на дорогу, заметил дрон, но оператор продолжает работу. Коптер нестабилен, кадр дергается. Это работают средства радиоэлектронной борьбы врага. Оператор борется, продолжает наблюдать. Так ночью обнаружили крупную группу противника.

«Массированным огнем противник был уничтожен. Не менее 11 единиц техники сожжено, не менее 40 человек уничтожено», - рассказал боец добровольческого батальона «Шторм. Осетия» с позывным Титан.

На одном из самых неспокойных участков фронта постоянно слышна стрельба. Противник не оставляет попыток прорвать оборону.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:46 В стране и мире
The Telegraph опубликовала план Сунака по снижению зависимости мировой экономики от России
10:35 В стране и мире
Си Цзиньпин прибыл на саммит в Индонезию, где проведет личную встречу с Байденом
09:03 В стране и мире
МИД РФ: НАТО умрет, если не найдет врага
08:19 В стране и мире
СПБ Биржа прекратила все операции с акциями Meta Platforms*
08:39 В стране и мире
Экс-адвокат Мелании Трамп стала президентом Словении
Популярное
Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.