Си Цзиньпин прибыл на саммит в Индонезию, где проведет личную встречу с Байденом

Личная встреча лидера КНР с американским президентом будет проводиться отдельно от саммита G20 и продлится несколько часов.

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Центральное телевидение Китая сообщило о прибытии Си Цзиньпина на остров Бали в понедельник во второй половине дня. Кроме участия в G20 лидер КНР проведет личную встречу с Джо Байденом. Она запланирована на 12:30 по московскому времени и продлится несколько часов. Согласно сообщению Си Цзиньпин пробудет на острове с 14 по 17 ноября.

Вероятно лидеры сверхдержав обсудят напряженную обстановку, сложившуюся на острове Тайвань, в связи с визитом туда в августе Спикера представителей палаты конгресса Нэнси Пелоси.

Также вчера в Индонезию для участия в G20 прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, который будет представлять Россию на международном саммите.