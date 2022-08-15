Команда из России Team Spirit выиграла турнир категории «мейджор» по Dota 2

В гранд-финале команда из России выиграла у китайского коллектива PSG.LGD со счетом 3:1

© Фото: team_spirit, ВКонтакте

Российская команда по киберспорту Team Spirit заняла первое место на одном из престижных турниров по Dota 2 (категории «мэйджор») - PGL Arlington Major. Состязание с общим призовым фондом в 500 тысяч долларов прошло в Арлингтоне, США.

Как передает ТАСС, в гранд-финале команда из России выиграла у коллектива PSG.LGD из Китая со счетом 3:1. Эти команды встречались в гранд-финале чемпионата мира в прошлом году - The International, где российская Team Spirit также одержала победу, заработав 18 миллионов долларов. Также команды встречались в июле в финале турнира Riyadh Masters, где победу одержала китайская команда.

Кроме того, коллектив из Российской Федерации Virtus.Pro, который выступил на чемпионате под названием Outsiders, занял восьмое место, уступив команде из Бразилии Beastcoast во втором раунде нижней сетки со счетом 1:2.

В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo), а также украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). Их общая сумма призовых за выигранные турниры составляет более 20 миллионов долларов.