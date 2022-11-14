Сотни километров за спиной: как российские саперы очищают от мин освобожденные территории

Работать приходится в самых разных условиях. Любая ошибка может привести к гибели.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Специалисты инженерных войск Западного военного округа в ходе спецоперации продолжают разминировать от неразорвавшихся украинских боеприпасов приусадебные участки, дороги и сельскохозяйственные угодья в освобожденных населенных пунктах. Саперы работают в защитных костюмах.

Группы разминирования при очистке местности используют современные миноискатели. Кроме того, у специалистов всегда с собой инженерные щупы.

Работать приходится в самых разных условиях: от бескрайних полей до тесных городских улиц. Любая ошибка может привести к гибели.

«Около 200-300 километров уже точно прошли за малый период. Примерно за половину месяца», - рассказал старший сапер Кирилл.

Ранее «Звезда» показывала, как российские саперы продолжают освобождать от мин аэропорт Мариуполя. В ходе очистки территории применяется восьмитонный робот «Уран-6».

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов