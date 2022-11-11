Восьмитонные «Ураны»: как саперы ВС РФ продолжают освобождать от мин аэропорт Мариуполя

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Чтобы научиться управлять роботом-сапером «Уран-6» в прошлом цирковому работнику из Донецка, а ныне военнослужащему, понадобилось всего несколько дней. Говорит, что интерфейс как в телефоне или планшете.

«Принцип гаджета. Тоже самое. Вводишь пароль, такие же джойстики - вправо, влево. Сенсорный экран. Как бы ничего тут такого сложного нет. Могут все научиться», - говорит операто-сапер с позывным «Циркач».

Робот особенно необходим в полях и окрестностях Мариупольского аэропорта после того, как отсюда усилиями военнослужащих, в том числе из Восточного военного округа (ВВО), были выбиты украинские националисты. Каждый квадратный метр огромных площадей необходимо проверить на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Уран-6» оснащен специальным катковым траллом. При обнаружении противопехотных мин нажимного действия происходит взрыв. Броня выдерживает, а оператор находится на безопасном расстоянии и управляет роботом-сапером дистанционно. Следом идут уже сами саперы в полной экипировке, в шлемах и с миноискателями. Важно убедиться, что робот ничего не пропустил.

«Уран-6» незаменим тем, что обеспечивает безопасность идущих сразу за ним саперов. Расстояние между роботом и людьми должно быть не менее 50 метров. Секретам и нюансам опасного саперного дела бойцов из Донецкой республики обучали специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Первые практические занятия по разминированию территории аэропорта в Мариуполе при помощи «Урана-6» с саперами из ДНР проводились еще в августе. Мобилизованные военнослужащие из Донбасса все схватывали на лету.

«Мы обучили порядка 140 военнослужащих Донецкой народной республики. Получили они специальность «сапер». После этого личный состав был экипирован. Ему была передана техника», - сказал заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Кубинец».

Работы по разминированию продолжаются. От одного опасного участка к другому восьмитонные «Ураны-6» на платформе перевозят тяжелые транспортеры. Саперы утверждают, что после того как эти места будут полностью зачищены от мин, здесь могут появиться новые полосы и терминалы аэропорта.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.