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Власти Херсонской области на 15 километров расширили зону эвакуации

Сергей Лебедев
22:12 31.10.2022
Это связано с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
Власти Херсонской области на 15 километров расширили зону эвакуации
© Фото: МЧС России
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В Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра зону вывоза местных жителей. Это связано с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. По его словам, существует непосредственная опасность затопления территорий.

«Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава региона попросил жителей области сохранять спокойствие и соблюдать правила по организованной эвакуации. По его словам, власти делают все необходимое, чтобы обезопасить мирных жителей.

Ранее «Звезда» рассказала, как прошли первые дни эвакуации жителей из Херсона. Эвакуированных размещают в пансионатах, санаториях и детских лагерях Крыма и юга России. Там же организовано питание, материальная поддержка и полноценные условия для проживания. Тех, кто не хочет переезжать, а это, как правило, пожилые люди, приходится уговаривать сотрудникам социальных служб и родственникам.

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