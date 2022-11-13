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Бродячая собака напала на жительницу Нефтеюганска

Дарина Криц
06:25 13.11.2022
Глава администрации города написала, что работает бригада отловщиков, пострадавшей оказана необходимая помощь.
Бродячая собака напала на жительницу Нефтеюганска
© Фото: John Daniels Globallookpress
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На жительницу города Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа напала бродячая собака. На обращение дочери пострадавшей отреагировала глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай.

Она прокомментировала факт нападения бродячего животного на горожанку. Бугай отметила, что пострадавшей оказана вся необходимая помощь. Также глава города сообщила, что приметы собаки получены и работает бригада отловщиков.

«По факту случившегося накануне нападения безнадзорных животных. Состояние пострадавшей удовлетворительное, ей оказана вся необходимая помощь. Нам удалось связаться с дочерью потерпевшей и выяснить приметы собаки. В настоящее время в районе нападения продолжает работать бригада отловщиков», - приводятся ее слова в Telegram-канале.

Вместе с тем она напомнила про российское законодательство, согласно которому умерщвление агрессивных животных запрещено.

«Все агрессивные животные остаются в приюте на пожизненном содержании до наступления естественной смерти. В соответствии с действующим законодательством умерщвлять животных запрещено. В рамках заключенного муниципального контракта отлов проводится в плановом порядке, а также по поступающим обращениям граждан», - сообщила Эльвира Бугай.

Ранее в Генеральной прокуратуре  предложили ввести критерии немотивированной агрессии бездомных собак. Тогда предлагалось ввести критерии «немотивированной агрессии» бродячих собак, которых нельзя возвращать на улицы после того, как эти животные были стерилизованы.

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