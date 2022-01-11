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Россияне назвали желаемый размер месячной зарплаты

Ян Брацкий
03:48 11.01.2022
Уровень желаемого дохода колеблется в зависимости от региона проживания, в Москве он самый высокий.
Россияне назвали желаемый размер месячной зарплаты
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Россияне в среднем хотели бы зарабатывать в месяц 166 тысяч рублей. Таковы данные исследования одного из сервисов по поиску работы и подбору персонала. При этом, запросы мужской половины населения несколько выше, чем у женщин, отмечается в исследовании. В опросе приняли участие свыше 7 тысяч жителей во всех регионах страны.

«В среднем респонденты хотели бы получать 166 тыс. рублей каждый месяц. Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины - 138 тыс. рублей. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 тыс. рублей, а женщины - 157 тыс. рублей», - цитирует ТАСС выводы специалистов.

В январе 2021 года аналогичное исследование показало, что желаемая зарплата женщин годом ранее была на 37% ниже желаемой зарплаты мужчин. Теперь разница снизилась сразу на 11 процентных пункта и составила 26%.

Ранее в России увеличили минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 13 890 рублей. В конце ноября президент Владимир Путин предложил на текущий год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличив его на 8,6%. По России прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. 

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