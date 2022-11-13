В стране и мире Венгерский политик намекнул Варшаве на раздел Украины Елизавета Потейчук Политик опубликовал фото, на котором изображены пожимающие руки пограничники, которые стоят на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины. © Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress Читайте нас на: Руководитель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи намекнул Польше на раздел Украины. Соответствующее заявление политик сделал, поздравляя страну с Днем независимости. «Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!», - написал Тороцкаи у себя в Twitter. Вместе с тем политик дополнил свой пост фотографией, которая была снята в марте 1939 года. На снимке изображены пожимающие руки пограничники, которые стоят на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины. Ранее венгерский журналист выразил мнение, что общества стран Европы переживают расколы из-за отношения к России. Экспертное мнение и аналитика