Венгерский политик намекнул Варшаве на раздел Украины
Политик опубликовал фото, на котором изображены пожимающие руки пограничники, которые стоят на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины.
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
Руководитель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи намекнул Польше на раздел Украины. Соответствующее заявление политик сделал, поздравляя страну с Днем независимости.
«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!», - написал Тороцкаи у себя в Twitter.
Вместе с тем политик дополнил свой пост фотографией, которая была снята в марте 1939 года. На снимке изображены пожимающие руки пограничники, которые стоят на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины.
Ранее венгерский журналист выразил мнение, что общества стран Европы переживают расколы из-за отношения к России.