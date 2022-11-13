Тысячи протестующих в Албании потребовали отставки премьер-министра

Мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией, один человек задержан.

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Тысячи протестующих собрались возле здания офиса премьер-министра Албании в Тиране. Отмечается, что граждане требуют немедленной отставки действующего премьера страны Эди Рамы.

«Сегодня этот предатель следит за нашим победным митингом и триумфом демократии со своего роскошного, незаконно приобретенного частного самолета Learjet. Вы, собравшиеся сегодня, имеете право свергнуть правительство, лидер которого грабит вас, похищает и продает вашу землю», - цитирует портал CDM слова бывшего президента Албании Илира Меты.

Люди собрались в знак недовольства коррупцией, растущей бедностью и постоянно растущего числа граждан, уезжающих из Албании. При этом уточняется, что мирная демонстрация переросла в столкновения с сотрудниками полиции, так как кто-то из собравшихся облил краской офис премьер-министра страны. Один из протестующих был задержан.

Кроме того, с 18 сентября в Молдавии начались акции протеста оппозиции. Люди выходили на улицы с лозунгами за отставку президента Майи Санду и досрочные выборы. Акция собрала не менее 45 тысяч участников в центре Кишинева. Манифестанты устроили митинг у здания администрации президента республики.