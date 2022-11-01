Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины

Об этом сообщили местные власти в своих Telegram-каналах.

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В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти.

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким написал об этом в своем Telegram-канале в 0:59 по московскому времени. Через шесть минут о воздушной тревоге в Черкасской области заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Еще спустя одиннадцать минут сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

Накануне стало известно, что на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.