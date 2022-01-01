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«Пахнет нехорошо»: Пригожин о скандале с противниками концерта Линдеманна в Новосибирске

Анна Назайкина
13:27 01.01.2022
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people via www.imagowww.imago-images.de, globallookpress
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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с концертом лидера немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске, против которого выступают местные общественники.

«Мне кажется, пахнет нехорошо вся эта история. Меня больше беспокоят активисты, понимаете, которые ведут себя слишком, на мой взгляд, агрессивно и недружелюбно по отношению к представителям других стран...Мне кажется, это уже слишком, перебор. Мы ищем черную кошку в темной комнате», - сказал он.

Ранее планировалось, что музыкальное событие пройдет в Новосибирске в среду, 26 января 2022 года. Однако в конце минувшего года в СМИ появились данные о том, что новосибирские общественники обратились к депутатам Государственной думы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям».

Впоследствии председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников, которые ранее высказались за отмену концерта.

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