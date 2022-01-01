Бастрыкин поручил проверить доводы противников концерта Линдеманна в Новосибирске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников, которые ранее высказались за отмену концерта лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирской области. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

«Глава ведомства поручил... организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить», - сообщили в ведомстве.

Ранее планировалось, что музыкальное событие пройдет в Новосибирске в среду, 26 января 2022 года.

Однако в конце минувшего года в СМИ появились данные о том, что новосибирские общественники, которым узнали о подготовке к выступлению немецкого исполнителя, обратились к депутатам Государственной думы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям».

Ранее в августе музыкальный фестиваль в Твери, на котором должен был выступить фронтмен знаменитой металл-группы, был отменен из ситуации с коронавирусом.