Двойной удар: кадры парных ракетных пусков Су-25 по целям в зоне СВО

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи штурмовиков Су-25 Военно-космических сил России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск в зоне спецоперации. Кадры боевой работы авиации публикует Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После поражения целей экипажи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. На аэродроме специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке техники к повторному боевому вылету.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы ракетных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-Б» на передовой специальной военной операции.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.