Зеленский выступит на саммите G20 в онлайн-формате

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Украинский президент Владимир Зеленский выступит на саммите G20, который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. В нем он примет участие в онлайн-формате.

«В Индонезии пройдет саммит Группы двадцати, и наша позиция на нем будет представлена. Уже во вторник будет мое выступление»,- сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом Кремль не планирует онлайн-присутствие и видеообращение президента Владимира Путина.

Отмечается, что решение российского лидера не ехать на Бали связано с графиком президента.