В стране и мире Власти Турции заявили, что теракт в Стамбуле совершила женщина Ирина Елагина Правоохранительные органы нашли виновного в совершении теракта в центре Стамбула. © Фото: twitter.com esrbillgic Globallookpress Читайте нас на: Правоохранительные органы нашли виновного в совершении теракта в центре Стамбула. По данным турецких властей, теракт совершила женщина. Деталями расследования трагедии поделился вице-президент республики Фуат Октай. «Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двух из них оценивается как тяжелое», – заявил Октай. Турецкий политик отметил, что предстоит тщательное расследование террористические акта «в самое ближайшее время», и «все причастные понесут заслуженное наказание». Ранее сообщалось, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истикляль в Стамбуле, на которой расположено российское генконсульство, прогремел взрыв. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Экспертное мнение и аналитика