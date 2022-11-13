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Поражение с небес: как Су-35С патрулируют небо в зоне спецоперации

05:05 13.11.2022
Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе спецоперации на Украине отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия действий самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских националистов. Кадры боевых вылетов самолетов публикует Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели экипажи истребителей идентифицировали ее как самолет противника и уничтожили ее ракетным вооружением.

«При помощи бортовой радиолокационной станции обнаружил воздушного противника. Доложил на командный пункт. Выполнил захват, набор высоты, разгон скорости и сближение с целью. Воздушный командный пункт также подтвердил цель и далее после разрешения атаки я выполнил пуск управляемой ракеты «Воздух-Воздух» большой дальности. После пуска цель не маневрировала, соответственно пуск не заметили. Далее выполнил подсвет цели до пропадания отметки с индикатора. Воздушный командный пункт поражение цели подтвердил. Далее продолжил дежурство, цель с районе больше не наблюдал», - заявил летчик-истребитель Су-35С с позывным «Пересвет».

Ранее летчик Су-35 рассказал «Звезде», как анализируют работу авиации в ходе операции на Украине. В ходе таких разборов выявляются сильные и слабые стороны, а также доводится информация до экипажей, которым предстоят полеты.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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