Армия «I need help»: боец ЧВК «Вагнер» о радиоперехватах иностранных наемников в зоне СВО

Валентин Гвоздев
Максим Крюков

На позициях ВСУ наблюдается паника, особенно среди англоязычных наемников. «Музыканты» перехватывают переговоры.

Всего несколько дней назад, в окопах в лесу находились националисты. Сейчас пригороды Артемовска находятся под контролем бойцов ЧВК «Вагнер», которые дожимают украинских националистов на данном направлении. До города осталось меньше трех километров.

«Музыканты» показали окопы, где всего несколько дней назад сидели боевики. Ситуация для ВСУ сложнейшая. Они бросают позиции и западное вооружение - его бойцы «Вагнера» берут в качестве трофеев. Оружие непривычное, но опытные «музыканты» способны разобраться с любым, чтобы потом использовать в бою.

Город не штурмуют, а планомерно берут в кольцо. На позициях ВСУ наблюдается паника, особенно среди англоязычных наемников. Бойцы перехватывают переговоры.

«Слышим английскую речь. Непосредственно иностранную. Как правило, это "I need help, power, power"», - рассказал один из «вагнеровцев».

Ранее «Звезда» показала, как устроена оборона «музыкантов» на артемовском направлении СВО. В составе ЧВК «Вагнер» есть не только свои танковые и артиллерийские подразделения, но и авиация, а также инженерные войска, которые возводят в тылу мощные оборонительные укрепления.