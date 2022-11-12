Легкомоторный самолет протаранил бомбардировщик во время авиашоу в Техасе

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В американском штате Техас во время авиашоу Wings Over Dallas столкнулись два самолета. Отмечается, что легкомоторный самолет протаранил бомбардировщик B-17 США времен Второй мировой войны прямо в воздухе.

Об этом информирует газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев. В настоящее время сведений о пострадавших не поступало.

В мае во Франции во время авиашоу Meeting de l’Air произошло неожиданное отклонение от сценария воздушного представления. Два истребителя ВКС страны столкнулись при выполнении элемента.