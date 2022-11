В стране и мире Легкомоторный самолет протаранил бомбардировщик во время авиашоу в Техасе Елизавета Потейчук Информации о пострадавших не поступало, информирует американская газета. © Видео: Furnace Of Adversity, YouTube © Фото: Furnace Of Adversity, YouTube Читайте нас на: В американском штате Техас во время авиашоу Wings Over Dallas столкнулись два самолета. Отмечается, что легкомоторный самолет протаранил бомбардировщик B-17 США времен Второй мировой войны прямо в воздухе. Об этом информирует газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев. В настоящее время сведений о пострадавших не поступало. В мае во Франции во время авиашоу Meeting de l’Air произошло неожиданное отклонение от сценария воздушного представления. Два истребителя ВКС страны столкнулись при выполнении элемента. Экспертное мнение и аналитика