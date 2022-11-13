Спорт На пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив» назначили Михаила Галактионова Игнат Далакян Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления. © Фото: Григорий Соколов, РИА Новости Читайте нас на: Главный тренер молодежной сборной Российской Федерации Михаил Галактионов возглавил московский «Локомотив». Об этом говорится на сайте футбольного клуба. «Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером ФК «Локомотив». Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления. По согласованию с РФС Галактионов останется на должности главного тренера молодежной сборной России по футболу (U-21)», - сообщается на сайте ФК. На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 17 турах 13 очков. Ранее появилась информация, что ФИФА и УЕФА разрешили товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. Матч состоится в Душанбе 17 ноября в 18:00 по московскому времени. Экспертное мнение и аналитика