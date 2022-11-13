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На пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив» назначили Михаила Галактионова

Игнат Далакян
18:49 13.11.2022
Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.
На пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив» назначили Михаила Галактионова
© Фото: Григорий Соколов, РИА Новости
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Главный тренер молодежной сборной Российской Федерации Михаил Галактионов возглавил московский «Локомотив». Об этом говорится на сайте футбольного клуба.

«Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером ФК «Локомотив». Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления. По согласованию с РФС Галактионов останется на должности главного тренера молодежной сборной России по футболу (U-21)», - сообщается на сайте ФК.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 17 турах 13 очков.

Ранее появилась информация, что ФИФА и УЕФА разрешили товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. Матч состоится в Душанбе 17 ноября в 18:00 по московскому времени.

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