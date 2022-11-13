В посольстве РФ подтвердили обстоятельства взрыва в центре Стамбула
В посольстве РФ подтвердили обстоятельства взрыва в центре Стамбула.
© Фото: ТРК "Звезда"
В посольстве РФ подтвердили обстоятельства взрыва в центре Стамбула.
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В посольстве РФ подтвердили обстоятельства взрыва в центре Стамбула
В посольстве РФ подтвердили обстоятельства взрыва в центре Стамбула.
© Фото: ТРК "Звезда"
В посольстве РФ подтвердили обстоятельства взрыва в центре Стамбула.
Экспертное мнение и аналитика
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