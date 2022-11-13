Опубликованы кадры с места взрыва с Стамбуле

© Видео: twitter, @eriseksaitali, @GozcuMedya © Фото: twitter, @eriseksaitali

Жители Стамбула опубликовали в соцсетях первые кадры после взрыва на популярной у туристов улице Истикляль, который произошел в центре города. На видео можно увидеть разрушения и несколько человек, лежащих на земле. Возможно они погибли.

«Я до сих пор в шоке от этого события. Все разбегаются по домам», - написал пользователь Twitter.

На данный момент причины взрыва неизвестны. На место прибыли экстренные службы. О количестве погибших и пострадавших не сообщается.