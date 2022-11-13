Москва вторые сутки удерживает температурный рекорд

После двух суток рекордного тепла в Москве ожидается резкое похолодание.

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За двое суток Москва побила два температурных рекорда и готовится к третьему. По данным синоптиков, после рекордного для ноября тепла в столице ожидается резкое похолодание - сразу на 8-9 градусов.

Ночью 13 ноября в Москве воздух прогрелся до 11,1 градуса тепла, побив температурный рекорд 45-летней давности для этого дня. Прежде самым теплым было 13 ноября 1977 года, когда в Москве столбики термометра показывали + 10,2 градуса. Суббота, 12 ноября, тоже стала самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений в Москве.

«Интересно, что сегодня тоже был рекорд. В самом начале суток, прямо в полночь, 13 числа температура составила 11,1 градуса. Мы привыкли, что обычно рекорды бьются днем», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После непривычного для ноября тепла в Москву придут морозы. К понедельнику в столице похолодает до минус 1 градуса.