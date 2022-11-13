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По зову души и сердца: как волонтеры и частный сектор помогают фронту

Юлия Шатилова
Игнат Далакян
19:18 13.11.2022
К снабжению армии сейчас активно привлекается частный сектор, малый бизнес, региональные предприятия и, конечно, волонтеры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В прошлом социолог, а сейчас организатор волонтерского движения Людмила Сушецкая ведет нас по швейному цеху на окраине Москвы и вспоминает - в марте прочитала письмо бойца с передовой, в котором он очень просил носилки, легкие и прочные. В итоге 100 тысяч рублей, что копила на отпуск, Людмила потратила на запуск швейного производства.

«Первый раз в жизни хотели за границу поехать, и произошли эти события и было 100 тысяч. Вот на эти 100 тысяч купила стропы. Наняла девчоночек, попросила девчоночек, которые могут сшить это», - рассказала организатор волонтерского движения Людмила Сушецкая.

Информация о женщинах, что в свободное от основной работы время шьют носилки, быстро разлетелась по соцсетям. Начинали в обычной квартире, а теперь у движения филиалы в 90 городах России.

И вдали от передовой жены, сестры, матери, бабушки не могут просто сидеть и ждать. В свои выходные или после работы женщины спешат в этот импровизированный цех, чтобы не жалея сил шить такие тактически носилки, которые спасли уже ни одну жизнь на фронте.

Здесь нет профессиональных швей, но это и не нужно. Работа несложная. Бизнес-вумен, кандидаты наук и домохозяйки, студентки и те, кто давно на пенсию. Всех этих женщин объединяет одно - желание помочь своей стране в непростой момент.

«Я гуглила как помочь бойцам и обнаружила это движение и поняла это мое - это то, что я могу и то что реально приносит пользу. Моя позиция - не надо быть страусом если он прячет голову его легко взять за то место которое не в песке», - рассказывает волонтер и кандидат экономических наук Диана.

Надежда Комарова разменяла 8 десяток. И хотя давно на пенсии - не смогла остаться в стороне. Приходит в цех каждый день.

«А как же, ну а как же, такая обстановка то. Мы же еще с руками с ногами, мы можем что-то делать. Я давно хотела, вообще хотела чем-то помочь, но я не медик, я швейное производство, вот это мне близко», - рассказывает волонтер.

В день только в одном офисе женщины шьют по 15-20 тактических носилок, с марта уже передали на фронт более 20 тысяч штук. А в ответ получают теплые слова благодарности с передовой.

Не остались в стороне и тоже чем могут помогают бойцам на передовой и студенты по всей стране.

В Дагестане в рамках акции «Мы вместе» учащиеся Индустриально-промышленного колледжа города Избербаш шьют дождевики для военных.

«Ребята, от имени нашего колледжа, позвольте пожелать вам крепости духа, настоящего боевого братства, храните любовь своих родных, близких людей и друзей», - рассказывает мастер п/о индустриально-промышленного колледжа Насуева Гавхар.

А в другом районе Дагестана, Хасавюртовском, студенты местного колледжа сферы услуг решили помочь бойцам теплой одеждой из флиса.

Машинки стучат без перерыва и в мастерской ульяновского колледжа отраслевых технологий и дизайна. Бойцы швейного фронта выполняют свое спецзадание - сшить как можно больше толстовок для ребят на передовой.

«Хотелось бы, чтобы тепло именно моей души дошло до них и помогло им в трудную минуту, и согрело их», - поделилась студентка 2 курса Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна Алина Макарова.

Каждая толстовка имеет потайной карман, слева у сердца. Идею добавить эту важную деталь предложили сами студенты. По их задумке в скрытом кармашке защитники смогут хранить фото родных как талисман.

Ранее Минобороны России показывало кадры боевой работы связистов ЦВО в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Связисты первыми выдвигаются в новые районы базирования для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками в составе оперативных групп.

Подробнее о том, как частный сектор и волонтеры привлекаются к снабжению армии - в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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