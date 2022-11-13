ВС РФ поразили 62 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях

Также российские войска ударили по живой силе и боевой технике противника в 183 районах.

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Российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также ударили по живой силе и боевой технике врага в 183 районах. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах», - сообщил он.

Также Конашенков заявил, что на Красно-Лиманском направлении удары авиации и артиллерии ВКС РФ отбросили националистов на исходные рубежи. Противник попытался атаковать, однако был остановлен и затем отброшен российскими войсками.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов