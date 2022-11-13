На Красно-Лиманском направлении удары артиллерии и авиации ВКС РФ отбросили противника на исходные рубежи
В Министерстве обороны России рассказали о развитии ситуации на Красно-Лиманском направлении.
В результате активных действий ВС РФ силами до ротной тактической группы были отражены две атаки украинских неонацистов. Боевики предпринимали попытки атаковать населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики.
При помощи артиллерии и авиации Воздушно-космических сил России боевики были остановлены в двух километрах от переднего края обороны наших войск. Понеся потери, они были отброшены к исходному рубежу.
Благодаря нанесению сосредоточенного огневого поражения удалось пресечь атаку подразделений украинских националистов в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.
Также в Минобороны сообщили, что в районе Запорожья Вооруженными Силами РФ уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 наемников.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.