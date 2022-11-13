На Красно-Лиманском направлении удары артиллерии и авиации ВКС РФ отбросили противника на исходные рубежи

Вместе с тем удалось пресечь атаку украинских националистов в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР, также они предпринимали попытки атаковать населенный пункт Макеевка.

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В Министерстве обороны России рассказали о развитии ситуации на Красно-Лиманском направлении.

В результате активных действий ВС РФ силами до ротной тактической группы были отражены две атаки украинских неонацистов. Боевики предпринимали попытки атаковать населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики.

При помощи артиллерии и авиации Воздушно-космических сил России боевики были остановлены в двух километрах от переднего края обороны наших войск. Понеся потери, они были отброшены к исходному рубежу.

Благодаря нанесению сосредоточенного огневого поражения удалось пресечь атаку подразделений украинских националистов в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Также в Минобороны сообщили, что в районе Запорожья Вооруженными Силами РФ уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 наемников.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.