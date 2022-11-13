В районе Запорожья ВС РФ уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 наемников

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В районе города Запорожье российские Вооруженные силы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три украинские гаубицы M777 американского производства. Также были поражены иностранные наемники и инструкторы. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777, производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов», - заявил Конашенков.

Также оперативно-тактическая авиация ВКС РФ в районе Песчаного в Днепропетровской области сбила в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть БПЛА в районах населенных пунктов Каменка в Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка в ЛНР, Благовещенка и Павловка в ДНР.

Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS в районах Чаплинки в Херсонской области, Житловки в ЛНР, а также три реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Стаханов в ЛНР и Чаплинка в Херсонской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили батарею американских гаубиц M777.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов