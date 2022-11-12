В районе Кругляковки российскими войсками подавлена батарея американских артиллерийских систем М777

Также в МО РФ сообщили, что российские войска нанесли огневое поражение ротной тактической группе Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Поражено более 160 украинских националистов, а также боевая техника.

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