В районе Кругляковки российскими войсками подавлена батарея американских артиллерийских систем М777
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
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Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили батарею американских гаубиц M777. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США», - заявил Конашенков.
Также в МО РФ сообщили, что российские войска нанесли огневое поражение ротной тактической группе Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Поражено более 160 украинских националистов, а также боевая техника.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов