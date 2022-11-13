В тыловой зоне: кадры подготовки экипажей танков Т-80 и Т-72 ЦВО

Во время одного из финальных этапов подготовки военнослужащие отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение штатного танкового вооружения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео боевой подготовки экипажей танков Т-80 и Т-72 Центрального военного округа (ЦВО) в тыловой зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Во время одного из финальных этапов подготовки военнослужащие на практике отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение штатного танкового вооружения. Инструкторский состав ЦВО обучает военнослужащих с учетом современного боевого опыта.

Вместе с тем танкисты получили положенное им денежное довольствие в полном объеме вне зависимости от того, в каком регионе находится военнослужащий.

Ранее Минобороны РФ показало, как мобилизованные военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы в Сибири. Во время практических занятий снайперы совершенствуют навыки поражения живой силы условного противника на различных дистанциях, используя снайперскую винтовку Драгунова.

Материалп подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.