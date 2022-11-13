Мотоциклист упал со скалы и разбился под Новороссийском: видео

Погибший, 38-летний спортсмен, не справился с управлением, упал со скалы и скончался от полученных травм.

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Под Новороссийском разбился 38-летний участник соревнований по мотоспорту Михаил Блюменфельд. Трагедия произошла в районе Лиманчика на Абрау-Дюрсо.

Мужчина сорвался со скалы. Прежде он отправился в поездку на своем пит-байке. Сопровождавший его друг делал видеосъемку. В один из моментов байкер не сумел справиться с управлением, оступился и упал вниз. Его спасти не удалось: от полученных травм он скончался на месте.

Ранее два человека погибли при падении мотодельтаплана в Адыгее. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в Майкопском районе. При падении дельтаплан загорелся.