Минобороны РФ раскрыло шокирующие факты о состоянии здоровья украинских военнослужащих - судя по всему, они стали участниками экспериментов США по созданию биологического оружия.

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Смертоносный вирус лихорадки Эбола в самом центре Европы. Это не сюжет фильма-катастрофы, а вполне реальные планы США по изучению опасного патогена на Украине. Факты подтверждаются документами, которые оказались в распоряжении российского Министерства обороны.

«В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании "Metabiota" и украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории Украины. Веред вами - запрос о финансировании американской стороной мероприятий по диагностике особо опасных патогенов на Украине, включая вирус Эбола. Исследования планировалось провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе», - заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

Как следует из доклада, ранее американская компания «Metabiota» - по сути ключевой подрядчик Пентагона - еще до Украины уже основательно наследила в Западной Африке. Вместо борьбы со вспышкой лихорадки Эбола, ее сотрудники, прикрываясь эпидемией, выделяли штаммы вируса у заболевших и погибших. Еще в 2015 году это подтвердила международная группа экспертов, которая работала в Сьера-Леоне. Всемирная организация здравоохранения тогда даже рекомендовала отозвать специалистов «Metabiota» - компании, которая кстати, финансируется на средства фонда сына президента США Хантера Байдена.

«Если бы они не таили никакой угрозы, эти бы исследования проводили в Париже, Лондоне и Вашингтоне. Но проводятся далеко от европейских центров именно потому, что они опасны для населения. То, что Украина теперь рассматривается ЕС и США, как часть третьего-четвертого мира, где можно все, это факт отношения к Украине со стороны ее как бы западных союзников», - рассказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов не без основания назвал Украину полигоном для испытания биологического оружия для стран НАТО. Не случайно же Вооруженные силы Германии вдруг озаботились ситуацией с распространением Конго-крымской лихорадки на Украине и принялись изучать клещей, через укусы которых она передается.

«Особое внимание уделять летальным случаям заражения Конго-крымской лихорадкой, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека», - заявил Кириллов.

Как и в случае с вирусом Эбола, Конго-крымская лихорадка крайне опасное заболевание - летальность может достигать 30%. Интересно, что вслед за Бундесвером иксодовых клещей на Украине изучали и специалисты Техасского университета. И не без последствий.

«Сбор клещей проводился преимущественно в юго-восточных областях Украины, где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории Российской Федерации. При этом проведение работ совпало со стремительным ростом заболеваемости украинского населения клещевым боррелиозом, а также увеличением численности клещей в ряде приграничных с Украиной российских регионов», - заявил Кириллов.

Как свидетельствуют обнаруженные Минобороны отчетные документы, в сферу интересов американских военных биологов входило и изучение африканской чумы свиней. Сразу два проекта, с казалось бы благими целями - предотвратить вспышки заболеваний. Для этого сотрудники Института новых патогенов университета Флориды изучали маршруты миграции диких кабанов в Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской областях Украины, а также на границе с Белоруссией и Россией. Но все это удивительным образом совпало со вспышками заболеваемости африканской чумы свиней на соседних территориях.

«По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай). В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 млрд. евро», - заявил Кириллов.

Свои военные задачи с помощью биооружия США решают далеко не в первый раз. Еще во время войны в Корее в начале 50-х американские ВВС планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам Советского Союза.

«В качестве приоритетных биологических агентов американцами на тот момент рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе стеблевой ржавчины пшеницы», - заявил Кириллов.

Но ключевое заявление на этом брифинге - это шокирующие данные состояния здоровья украинских военнопленных, которые сейчас находятся под наблюдением российских медиков.

«33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом "А", более 4% - лихорадкой с почечным синдромом, 20% - лихорадкой Западной Нила. Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний», - заявил Кириллов.

Об этом свидетельствует наличие в крови некоторых бойцов ВСУ высокой концентрации антибиотиков. Возможно, их применяли в качестве профилактики для подготовки к выполнению задач в условиях биологического заражения.