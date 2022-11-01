«Не подлежит сомнениям»: Путин ответил на вопрос о позиции РФ по переговорам с Украиной

По словам президента, киевские власти в настоящий момент не желают говорить с Москвой, несмотря на то, что позиция России известна.

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Президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами после трехсторонних переговоров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи заявил, что позиция Москвы по переговорам с Киевом не подлежит сомнениям и изменениям.

«Выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно для того, чтобы добиться своих национальных целей. Наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», - сказал он, отвечая на вопрос о возможных предложениях российской стороны на переговорах с Киевом.

Глава государства отметил, что для достижения результата необходимо сесть за стол переговоров. Однако, по словам Владимира Путина, киевские власти в настоящий момент не желают говорить с Москвой, несмотря на то, что позиция России известна.

«Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия», - добавил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой по указанию США. Он назвал эту мысль очевидной. До этого президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало утверждал, что якобы российский президент Владимир Путин просил его сообщить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о его готовности к переговорам.